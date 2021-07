PM e Vigilância Sanitária flagram festa com mais de 100 pessoas em Lagamar

Festa era feita em estrada vicinal (foto: Divulgação/PMMG) festa irregular, com mais de 100 pessoas, foi interrompida na zona rural do Município de Lagamar, no Noroeste do Estado. A fiscalização era feita pela Polícia Militar (PM) e Vigilância Sanitária municipal, que receberam a informação e flagraram a situação. Umacom mais de 100 pessoas, foina zona rural do Município de, no Noroeste do Estado. A fiscalização era feita pela Polícia Militar (PM) e Vigilância Sanitária municipal, que receberam a informação e flagraram a situação.

O chamado '' acontecia em uma estrada, na saída da cidade, e as mais de uma centena de pessoas, de acordo com a polícia, consumiam bebidas alcoólicas, sem nenhum tipo de proteção no local, como, e nem estavam a uma distância segura.municipal vigente sobre medidas contra de combate e prevenção àproíbe esse tipo de aglomeração, mas não prevê. Os participantes da festa foram mandados para casa.Segundo os fiscais, eventos do tipo são realizados clandestinamente nas estradas ou mesmo em locais afastados da própria cidade. A prefeitura informou que avai intensificar depois desse tipo de flagrante e com novas informações sobre esse tipo de evento.