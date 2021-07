Terceira fase da operação Caminhos de Minas é iniciada nesta segunda (19/7)

Policiais Militares na operação Caminhos de Minas na BR 356 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) operação chamada Caminhos de Minas, realizada em conjunto pelas polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar de Minas Gerais (PMMG) Militar Rodoviária (PMRv) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), na BR 356 próximo ao BH Shopping, em Belo Horizonte. A operação visa combater a criminalidade violenta, narcotráfico, roubo de cargas e crimes ambientais. Nesta segunda-feira (19/7) foi lançada a terceira fase da megachamada Caminhos de Minas, realizada em conjunto pelas polícias Rodoviária Federal (PRF), Militar de Minas Gerais (PMMG) Militar Rodoviária (PMRv) e Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), na BR 356 próximo ao BH Shopping, em Belo Horizonte. A operação visaviolenta, narcotráfico, roubo de cargas e crimes ambientais.









Policia Rodoviária Federal e Policia Militar Rodoviária, também estavam presentes na operação (foto: PRF/Divulgação) De acordo com a Polícia Militar, a operação se iniciou nesta segunda-feira (19/7), às 7h, com continuidade até a sexta-feira (23/7). Ainda não se tem informações de apreensões desta nova fase.





Nas outras fases, foram apreendidas drogas, armas e pessoas envolvidas nos crimes. Na primeira fase, que foi realizada entre 22 e 26 de fevereiro deste ano, o trabalho integrado entre as forças de segurança resultou na apreensão de cerca de quatro toneladas de drogas, na prisão de quase 100 pessoas, além de várias armas de fogo apreendidas e multas de trânsito aplicadas. Aproximadamente, 16 mil pessoas foram abordadas e dois mil veículos vistoriados.



Já na segunda fase, que ocorreu nos dias 22 a 25 de maço, foram apreendidos 18 mil veículos vistoriados, 60kg de drogas, 18 armas de fogo, e foram aplicadas 5.543 multas de trânsito, sendo a maioria por embriaguez. Ainda foram presas 202 pessoas, entre elas 24 que dirigiam alcoolizados e duas que eram foragidas da Justiça. Nesta fase foram utilizadas mil viaturas, além de aeronaves e drones.



Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, a expectativa quanto aos resultados da terceira fase da megaoperação é alta. "As duas etapas anteriores foram um sucesso absoluto, sendo este um projeto exitoso. A tendência é que as operações integradas se perpetuem em nosso Estado, com uma boa frequência. A integração é fundamental para as polícias e para a Segurança Pública de forma geral", analisa o titular da pasta.



O comandante do Policiamento Rodoviário da PMMG, coronel Valmir José Fagundes, destaca a importância da ação atenta dos militares nas autopistas por todo o território mineiro. "Hoje, completamos 50 anos de Polícia Militar Rodoviária no Estado de Minas Gerais e o nosso presente é Segurança Pública, integração e maior presença policial nas estradas. Reforçamos o policiamento, atuando de forma ostensiva, para aumentar a sensação de segurança nas rodovias", relata.



Já o Superintendente Regional da PRF, inspetor Marco Antônio Territo de Barros, declara que o efetivo empregado pela força será ampliado com relação às fases anteriores, especialmente nas regiões de divisas. "Minas Gerais é um grande hub na distribuição de drogas para outros Estados. A sinergia entre as instituições de Segurança Pública tem possibilitado a nós o êxito no combate ao narcotráfico, por meio das trocas de informações de inteligência", explica.



Além disso, a SEJUSP posicionou um estrutura do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC Móvel) no posto da PRF em Itaobim, na macrorregião dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, considerado um dos pontos estratégicos da megaoperação.



A carreta é equipada com câmeras de grande alcance, recursos tecnológicos de áudio, vídeo, informática e radiocomunicação. No local, operam também equipes da PMMG, da PRF, do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG) e da Subsecretaria de Atendimento Socioeducativo (Suase).





