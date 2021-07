Polícia Civil encerra megaoperação; 107 pessoas são presas em Minas

Em Minas Gerais, 107 prisões foram efetuadas e 999 policiais trabalharam na força tarefa. Em Belo Horizonte, 17 pessoas foram presas (foto: Polícia Civil/Reprodução ) A Secretaria de Operações Especiais do Ministério da Justiça encerrou, nesta sexta-feira (16/7), a megaoperação de combate ao crime contra crianças e adolescentes. Batizada como “Operação Acalento”, a ação teve início no dia 4 de junho e foi realizada em todo o território brasileiro.





Os agentes atuaram em 400 municípios mineiros, com o objetivo de coibir todo tipo de violência. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, foram realizadas 107 prisões no estado e 999 policiais trabalharam na força tarefa. Em Belo Horizonte, 17 pessoas foram presas.





“Dia D” da operação Acalento





Neste último dia da operação em Belo Horizonte, os agentes da força-tarefa cumpriram quatro mandatos de busca de menores infratores. Um menor de idade foi apreendido no Bairro São Luis, na região da Pampulha.





Segundo a Polícia Civil, os próximos dias serão de intensa investigação, decorrentes de mandados de busca e apreensão da ação.





Números da operação





Em Minas Gerais, 1.552 vítimas foram atendidas e 235 medidas protetivas foram solicitadas. Em todo o país, foram atendidas 16.773 vítimas.





Em Belo Horizonte, foram realizadas 34 medidas protetivas, 11 mandatos de busca e apreensão domiciliar e 12 mandatos de busca e apreensão de menores.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.