COVID: Poços retoma vacinação do público de 45 anos após falta de doses

Prefeitura garante imunização das pessoas com 44 anos nesta quarta-feira (14/7) (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) COVID-19 em Poços de Caldas, no Sul de Minas, foi retomada para o público de 45 anos nesta terça-feira (13/7). A imunização havia sido suspensa na manhã de segunda-feira (12/7) após falta de doses. A campanha de vacinação contra aem, no Sul de Minas, foi retomada para o público de 45 anos nesta terça-feira (13/7). A imunização havia sido suspensa na manhã de segunda-feira (12/7) após

"A quantidade restante de doses deste lote não supriu todo o público previsto, de 45 anos de idade", afirma a gestão municipal, por nota (leia a íntegra abaixo). Portanto, na segunda (12/7), quando foi iniciada a vacinação para o público de 45 anos, as doses se esgotaram às 10h, ainda de manhã.

Retomada

A prefeitura esclarece que 2.491 novas doses foram recebidas entre segunda e terça, o que possibilitou a retomada da imunização. "Vale ressaltar que todas as pessoas foram atendidas, e a vacinação por idade inclusive prossegue para esta quarta (14/7), onde as pessoas com 44 anos serão imunizadas", diz.





Apesar de garantir a vacinação para o público de 44 anos, a prefeitura afirma que ainda aguarda receber mais doses para dar o prosseguimento à imunização.

O que preciso levar?

Ao comparecer no local de aplicação em Poços de Caldas, é necessário levar identidade, CPF, Cartão do SUS e carteira de vacinação.

Onde posso me vacinar em Poços?





Drive Thru no Complexo e atendimento a pé na Urca – das 8h às 17h

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 – Estância São José – das 8h às 15h

UBS Regional Sul – Av. Antonio Marinoni, 125 – São Sebastião – das 8h às 15h

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça 131 – Jd. Country Club – das 8h às 15h

PSF Parque Esperança 2 (novo local) – Rua Lázaro de Lima, 280 – das 8h às 15h Os locais disponíveis são:



Em Poços, cerca de 70.499 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina contra o novo coronavírus e 24.028, a segunda. Foram aplicadas, ainda 1.310 doses únicas.

Nota da prefeitura de Poços de Caldas

"Devido a grande procura pela vacinação na sexta-feira (09) e sábado (10), onde foram imunizadas respectivamente pessoas de 47 e 46 anos de idade, a quantidade restante de doses deste lote, não supriu todo o público previsto, de 45 anos de idade.





Entretanto, 2.491 novas doses foram recebidas em Poços nesta segunda-feira (12), e hoje (terça-feira- 13), o público de 45 anos restante foi contemplado. Vale ressaltar que todas as pessoas foram atendidas, e a vacinação por idade inclusive prossegue para esta quarta (14), onde as pessoas com 44 anos serão imunizadas.





O município aguarda receber mais doses da Regional de Saúde, para poder continuar a imunização em Poços, por idade".