Cadastro para Auxílio Emergencial em Poços de Caldas começa 5ª-feira

Programa em Poços de Caldas dará auxílio de R$ 300 por três meses (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Quase dois meses após o anúncio, a Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, começa nesta quinta-feira (15/7) o cadastramento para moradores da cidade que querem receber o Auxílio Emergencial Municipal, dentro do programa "Recupera Poços".

Serão três parcelas no valor de R$ 300 cada, pagas por meio da Caixa Econômica Federal. Segundo a prefeitura, após a divulgação de quem poderá receber o auxílio, o banco fará um levantamento para verificar quem já tem conta e quem precisa abrir uma para a retirada do dinheiro.



O pagamento será feito de forma escalonada, em datas que ainda vão ser divulgadas.

Para evitar aglomerações por causa da pandemia de COVID-19, será feito um escalonamento para que as pessoas procurem as duas unidades para cadastro, que será realizado de forma presencial.



Os documentos que devem ser entregues (veja abaixo) serão analisados, o que não garante aprovação imediata no programa.

"Se necessário, pode ser solicitada a conferência dos documentos para validação dos dados presencialmente ou até mesmo podem ser feitas visitas para análise de comprovação de residência", explica a prefeitura.

Os cadastros serão realizados até o dia 22 de julho. Será concedido um benefício por família. Ainda não há uma estimativa de quantos auxílios serão dados, pois isso depende de quantas pessoas vão se cadastrar.

Quem tem direito?

Segundo a prefeitura, pode ter acesso ao Auxílio Emergencial Municipal quem perdeu o emprego registrado em Carteira de Trabalho desde abril de 2020, ainda não está recolocado e não esteja recebendo seguro-desemprego.



Caso a pessoa consiga um emprego após a concessão do auxílio, deve procurar a prefeitura imediatamente, sob pena de responsabilidade criminal. A comprovação de residência em Poços de Caldas deve ser feita exclusivamente com uma conta de luz, no nome do interessado ou cônjuge. Essa é uma condição colocada pela prefeitura para evitar fraudes.

Onde se cadastrar?

O cadastro poderá ser feito no Espaço Cultural da Urca, na região central da cidade, e no Programa Municipal da Juventude (PMJ) João Monteiro, o antigo SESI.



O horário de funcionamento das duas unidades é das 8h30 às 17h30. É obrigatório levar documento pessoal com foto, Carteira de Trabalho (CTPS) física ou digital, a conta de luz e preencher o formulário que será disponibilizado na hora

Locais de cadastro

URCA (Acesso principal) - Praça Getúlio Vargas, s/nº – Centro

PMJ João Monteiro (antigo SESI) - Av. Alcoa, 1.540 – Jd. Paraíso

Calendário de cadastro