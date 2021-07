Fogo destrói 20 hectares de plantação de eucalipto em Poços de Caldas

Área queimada é de grande proporção e exigiu muito trabalho por parte dos bombeiros (foto: CBMMG)

Pelo segundo dia consecutivo esta semana, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, no Sul de Minas, teve de combater um incêndio em mata. Na véspera, o fogo consumiu uma vegetação no Bairro Maria Imaculada, próximo ao Centro de Zoonoses e à Subestação de Furnas. Nesta terça-feira (13/7), de madrugada, o incêndio foi numa plantação de eucaliptos, perto da Represa do Cipó.

No local, os militares iniciaram o combate às chamas utilizando técnicas e táticas de incêndio florestal, pois as chamas se propagavam rapidamente, devido à vegetação estar seca e densa.

Foram queimados aproximadamente 20.000 metros quadrados de área de plantação, que correspondem a 20 hectares. Durante o combate às chamas, os militares contaram com o apoio de 13 funcionários da fazenda. As causas do incêndio não foram identificadas.