COVID: Após mais de um mês, Sete Lagoas sai da onda vermelha

Após mais de um mês na onda vermelha , o sete-lagoano pode respirar um pouco mais aliviado. Nesta quinta-feira (8/7), a macrorregião Centro-Sul, da qualfaz parte, avançou para a onda amarela do programa Minas Consciente , conforme determinação do Comitê Extraordinário Covid-19 do Governo de Minas.

De acordo com o protocolo do programa Minas Consciente , a onda amarela permite um limite de ocupação de 75% em hotéis e atrativos culturais e naturais. Libera ainda eventos com até 250 pessoas; com a capacidade de uma pessoa a cada 4 metros quadrados e com distanciamento linear de 1,5 metro.

A prefeitura promete divulgar nesta sexta-feira (9/7) o decreto local, com as novas especificações.

Raio-x da COVID na cidade

Conforme o boletim mais recente da prefeitura, divulgado nesta quinta-feira (8/7), Sete Lagoas contabiliza um total de 21.637 contaminados pela COVID desde o início da pandemia, com a confirmação de 41 novos casos. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas, assim, a cidade segue com 571 mortes.

Se comparado ao boletim da última sexta-feira (2/7), quando o número de contaminados era de 21.360 e de óbitos, de 566, houve um aumento de 277 novos casos e cinco mortes.

Dos 71 internados no município, 35 estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 36 em enfermaria. Entre os internados na UTI, 18 são de Sete Lagoas e 17 são de outras cidades da região.

Vacinação em Sete Lagoas

Até esta quarta-feira (7/7), 12% da população da cidade foi imunizada. Receberam a segunda dose 27.623 pessoas e a dose única foi aplicada em 1.337 indivíduos.

Nesta sexta-feira (9/7), se vacinam as pessoas a partir de 46 anos de idade, das 9h às 16h, no Colégio Regina Pacis (Praça Tiradentes, 34, Centro) a pé e, em sistema drive-thru, nos estacionamentos da Faculdade Atenas (Av. Perimetral, ao lado da Bombril) e do Unifemm (R. Pedra Grande, 2765, Santo Antônio).

Na segunda-feira (12/7), é a vez da população a partir de 45 anos de idade, também das 9h às 16h, no Colégio Regina Pacis a pé e, em sistema drive-thru, nos estacionamentos do Shopping Sete Lagoas (Av. Otávio Campelo Ribeiro, 2801, Eldorado) e do Unifemm.