Nova unidade para COVID em Sete Lagoas já está com 50% de ocupação

Nova unidade de saúde para atender pacientes com COVID-19 fica no centro de Sete Lagoas (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

Nesta sexta-feira (18/6), 10 pacientes já estavam internados na nova unidade clínica para receber pessoas com a COVID-19, em Sete Lagoas. A estrutura funciona em um imóvel na rua Major Castanheira, no centro da cidade, Região Central de Minas.

Esta unidade, que entrou em operação nessa quarta-feira (16/6), oferece mais 20 leitos clínicos (enfermaria) para garantir assistência a pacientes de Sete Lagoas e outros 21 municípios que fazem parte da regional de saúde, que precisam de tratamento contra a COVID, com possibilidade de expansão para até 24 leitos.

"Estamos fazendo nosso papel para garantir atendimento para as pessoas. O mais importante ainda é a conscientização da população. A pandemia não acabou e precisamos da colaboração de todos para vencer esta guerra", comentou o prefeito Duílio de Castro (Patriota).

Durante a pandemia, o atendimento é de suporte, onde o paciente poderá ser estabilizado até ser encaminhado a um leito de alta complexidade, se for o caso. A assistência é exclusiva para pacientes com COVID encaminhados por outras unidades do sistema.

“Após a reforma, a estrutura ficou excelente e, por isso, já estamos analisando sua utilização no futuro. Ela poderá ser transformada em um setor de pequenas cirurgias ou um local de consultas especializadas”, avalia o coordenador de Gestão de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Alber Alípio Ribeiro.

Pandemia em Sete Lagoas

O município chega nesta sexta-feira (18/6) somando 20.577 contaminações por COVID desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 75 casos.

Nenhum óbito em decorrência de complicações da doença foi registrado nas últimas 24 horas. Assim, a cidade segue com 545 mortes.

Até o momento, já foram mais de 96 mil doses entre primeira e segunda aplicação. Sendo 68.801 na 1ª dose (28,5% da população) e 27.274 de reforço (11,3% da população).

Neste sábado (19/6), os profissionais da educação do ensino médio, a partir de 18 anos, serão vacinados no ginásio Dr. Márcio Paulino (Praça da Feirinha) e ginásio Vinício Dias de Avelar (Av. José Sérvulo Soalheiro, 2420, bairro Nova Cidade), de 8h às 12h.

Os documentos necessários são, para servidores de escolas públicas, nome em lista fornecida pela Secretaria Municipal de Educação, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

Já para os profissionais de escolas particulares, a declaração do diretor da escola confirmando a função no ensino médio, carteira de trabalho ou contracheque, identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS.

Na segunda-feira (21/6), segue o cronograma de vacinação para gestantes e puérperas, desta vez, a partir de 18 anos de idade, na Clínica Inovar (rua Nestor Andrade, 142, Chácara do Paiva), de 9h às 16h.

Os documentos necessários são comprovante da condição de gestante ou puérpera até 45 dias após o parto, comprovante de endereço em nome da pessoa, cartão SUS ou CPF.

Pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível na campanha Vacinação Solidária.