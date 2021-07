Com 80% de ocupação de UTI, Araçuaí flexibiliza comércio, mas suspende aula

Após suspender praticamente todas as atividades, a prefeitura decidiu flexibilizar (foto: Reprodução/Facebook/Prefeitura de Araçuaí) ocupação de 80% dos leitos de UTI reservados para COVID-19, a prefeitura de flexibilizar comércio e atividades. Por outro lado, decreto que começa a valer nesta quinta-feira (8/7) suspende as aulas na cidade - redes pública e privada. Com ade 80% dos leitos dereservados para, a prefeitura de Araçuaí , no Vale do Jequitinhonha, decidiucomércio e atividades. Por outro lado, decreto que começa a valer nesta quinta-feira (8/7) suspende as aulas na cidade - redes pública e privada.

Desta vez, após a queda de 45% dos casos positivos na cidade em comparação com a penúltima semana de junho, a administação municipal decidiu flexibilizar as atividades:

Restaurantes, bares e lanchonetes podem receber clientes das 11h às 21h (e delivery até 23h59)

Farmácias e lojas que vendem medicamentos veterinários, óticas, consultórios médicos, distribuidoras de gás e borracharias podem atender de forma presencial de segunda a sexta, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 14h

Padarias podem abrir das 5h às 18h nos dias de semana; até às 14h aos sábados; e até às 11h aos domingos

Supermercados, atacadistas, açougues, lotéricas, salões de beleza e bancos - além de aulas práticas de direção - podem abrir de segunda a sexta, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 14h

Hoteis, mineradoras, agronegócio e postos de combustíveis estão liberados para continuar funcionando nos horários habituais, sem restrições

Além disso, a prefeitura manteve a proibição de:

aglomeração em espaços públicos

realização de eventos e festas particulares

reuniões presenciais

atrações artísticas

venda de bebida alcoólica para consumo interno no estabelecimento

self-service

E foram suspensos:

aulas presenciais

funcionamento das bibliotecas

aulas teóricas presenciais de auto-escola

ônibus da cidade trafeguem com no máximo 50% da lotação e os táxis, com apenas um passageiro no banco de trás. Veja outros detalhes A prefeitura determina que osda cidade trafeguem com no máximo 50% da lotação e os táxis, com apenas um passageiro no banco de trás. Veja outros detalhes aqui

Aulas suspensas

Como a realização de aulas presenciais não foi abordada pelo decreto anterior, a gestão decidiu deixar claro: estão suspensas nas redes municipal, estadual e privada de ensino. Apenas atividades internas podem acontecer de forma presencial, obedecendo as regras de distanciamento e ocupação.





COVID-19 na cidade

Segundo o boletim municipal, atualizado nessa quarta-feira (7/7), oito pessoas estavam internadas na UTI/COVID . O município tem 10 leitos de unidade intensiva disponíveis no Hospital São Vicente de Paulo, o que significa uma taxa de ocupação de 80%.

Nos leitos de enfermaria, a situação é um pouco menos grave, com quatro pessoas internadas, de um total de 13 leitos abertos - ou seja, 30% de lotação.

Araçuaí registra 1.762 casos positivos de COVID-19 desde o início da pandemia. No dia 8 de junho, por exemplo, esse número era de 1.507. Na cidade, 46 pessoas perderam a vida por causa da doença. O número está estável desde o dia 1º de julho.