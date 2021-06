Araçuaí vai receber 11 leitos de UTI até dezembro

Os novos leitos de UTI para Araçuaí serão no Hospital São Vicente de Paulo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Segundo o presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, a destinação do dinheiro "é uma forma de o Judiciário de Minas contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos jurisdicionados. Os poderes precisam se unir para garantir qualidade de vida e justiça para todos", afirmou.

Já Jorge Arbex Bueno, juiz da Comarca de Araçuaí, afirmou que essa iniciativa é muito importante para a comarca, já que a macrorregião do Jequitinhonha conta com apenas 20 leitos de UTI em Diamantina, a 300km de Araçuaí.



"Isso demonstra a sensibilidade da direção do Judiciário de Minas, que não está alheia às necessidades sociais e busca cumprir os mandamentos constitucionais", afirmou.



Já o juiz Evaldo Gavazza, coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), disse que, "desde o início da pandemia de COVID-19, o Tribunal recomendou aos magistrados, servidores e colaboradores adotar medidas de prevenção e combate à doença. Além disso, ficou decidido também que recursos de prestação pecuniária seriam liberados para a melhoria do sistema de saúde pública".

O diretor do Hospital São Vicente de Paulo, Wagner Santos Neiva, agradeceu os magistrados. "Nosso hospital é referência na região, atende a uma população de aproximadamente 100 mil pessoas. Por isso é muito importante a instalação de leitos de UTI", afirmou.

O presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes; o superintendente de Saúde do TJMG, desembargador Bruno Terra Dias; o supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), desembargador Júlio Cezar Guttierrez; e o juiz coordenador do GMF, Evaldo Elias Penna Gavazza, deliberaram sobre a destinação da verba.