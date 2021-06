Carro atinge três motos em rodovia e mata duas pessoas

Acidente aconteceu na noite desse domingo (20/6), na BR-265, em Barbacena (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente trágico na noite desse domingo (20/6), na BR-265, no município de Barbacena, no Campo das Vertentes.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o condutor do carro seguia no sentido de São João del-Rei a Barbacena, quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu com três motos, na altura do km 209.

Ao todo, o acidente envolveu sete vítimas, sendo uma o motorista do veículo e três casais nas motocicletas. O condutor de uma das motos, um homem de 30 anos, morreu no local.

Outro motociclista, de 37 anos, foi encontrado com vida pelos militares, mas morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante o deslocamento para o Hospital Regional de Barbacena.

Duas mulheres, de 24 e 39 anos, que estavam na garupa das motos, também foram socorridas e encaminhadas para o hospital.

O outro casal na terceira motocicleta, de 36 e 29 anos, também teve ferimentos e foi conduzido à unidade hospitalar da região.

Já o condutor do automóvel que invadiu a pista contrária – um idoso de 70 e morador de Barbacena – teve um ataque cardíaco após a colisão e também precisou de atendimento hospitalar.