Começa distribuição gratuita de máscaras em Araçuaí

Distribuição das máscaras acontece em pontos movimentos da cidade (foto: Prefeitura de Araçuaí/Divulgação)

Começou nesta quarta-feira (23) a distribuição das 30 mil máscaras recebidas pela prefeitura de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. A ação faz parte do Plano Minas Consciente para o enfrentamento da COVID-19.

Os equipamentos de proteção foram fabricadas nas unidades prisionais de Minas Gerais. O projeto é coordenado pela Fundação João Pinheiro.

As máscaras são distribuídas em locais de grande movimentação da cidade, como a região do Mercado Municipal, Rodoviária e Praça da Matriz. Unidades também serão entregues durante as visitas dos profissionais de saúde da família e às comunidades rurais.

"O foco principal da campanha é a conscientização da população para o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos como forma de prevenção à piora dos indicadores de saúde. Tivemos um aumento bastante importante nos casos de COVID-19 aqui no município", afirma o secretário de Saúde Israel Ornelas.

Araçuaí tem, até o último boletim divulgado na noite dessa terça-feira (22), 1.654 casos confirmados e 41 mortes. Até o momento, sete pessoas estão internadas na ala COVID-19 do Hospital São Vicente de Paulo e 86 pessoas estão sendo monitoradas em casa.



A capacidade total do município é de 10 leitos.