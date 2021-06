Homem disse que ex-funcionária traía o marido e terá que pagar R$ 6 mil

A mulher alegou à Justiça que, devido às difamações, vários conhecidos passaram a desconfiar de sua idoneidade (foto: Creative Commons)

A juíza Daniella Cristiane Rodrigues Ferreira, da Vara do Trabalho, em Araxá, fixou o pagamento de indenização de R$ 6 mil para homem que teria dito para marido de sua ex-funcionária que ela o traía com outros homens, o que causou o fim do casamento.