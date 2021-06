Policial civil é atropelado por homem procurado por estupro em Unaí

Ao fugir, homem atropelou policial civil e largou carro na rua. Veículo (à direita) foi apreendido (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um policial civil da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA) do Distrito Federal segue internado em um hospital de Brasília após ser atropelado por um homem, de 36 anos, durante o cumprimento de um mandado de prisão em Unaí, no Noroeste de Minas.



O suspeito que o atropelou foi condenado a 14 anos e nove meses de prisão na capital federal por estupro de vulnerável.

Os policiais civis cumpriam o mandado na região do Bairro Cachoeira. O suspeito foi encontrado em um carro na Rua Capitão Carlos Gonzaga. Ele não obecedeu a ordem de parada, deu marcha à ré e atingiu um dos integrantes da DPCA.

Houve troca de tiros e o homem foi baleado nas nádegas, ainda dentro do veículo. Ele conseguiu sair do carro e correr em direção às casas do bairro.

Nisso, uma patrulha da Polícia Militar de Unaí, que estava na região, notou a movimentação e começou a perseguição.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, pulou vários muros, até entrar numa caixa d'água de uma das residências, na Rua Cachoeira.

Os policiais conseguiram localizá-lo. Ele passou por atendimento médico e foi levado para a Delegacia de Unaí. O veículo foi apreendido.

O policial civil atropelado foi encaminhado ao Pronto Socorro da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido por um helicóptero da Polícia Civil do DF até Brasília. O estado de saúde dele não foi informado.

A DPCA também não deu detalhes do caso que levou a condenação do homem.