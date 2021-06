Bebê de 7 meses é internado após ingerir pedras de crack na própria casa

A criança foi transferida para o Hospital São João de Deus, em Divinópolis (foto: CSSJD/Divulgação)

Continua internado no Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, o bebê de sete meses que engoliu duas pedras de crack. A unidade não foi autorizada pela família a informar o estado de saúde.



A equipe do hospital acionou o Conselho Tutelar. “A criança está internada com a mãe sob os cuidados do hospital e serviço social”, informou a assessoria de comunicação da Prefeitura de Divinópolis.



Os conselheiros acionaram a Polícia Militar (PM) e o pai, de 20 anos, foi preso. Entretanto, a prisão não foi ratificada pela Polícia Civil (PC), pois não houve a apreensão de nenhuma droga e não havia elementos suficientes que a justificasse.

Inquérito foi instaurado

O delegado Renato Ferreira instaurou inquérito para investigar possível prática do crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo, previsto no art. 132 do Código Penal.



Os pais da criança foram ouvidos nessa segunda-feira (21/6). Eles alegaram que são apenas usuários de droga e que o bebê teria ingerido apenas resquício.



O prontuário médico de atendimento da criança foi requisitado à unidade de saúde. A partir dele, o delegado irá analisar se houve algum crime. Ele ainda não foi entregue à Polícia Civil.



Os fatos seguem em apuração na Delegacia Regional de Polícia Civil em Divinópolis.

*Amanda Quintiliano especial para o EM