Policial é suspeito de entregar celulares para detentos em Formiga

Presídio de Formiga, no Centro-Oeste de Minas (foto: Reprodução da internet/Google Maps) Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) desencadeou nesta quarta-feira (23/6) uma operação para investigar um crime de corrupção envolvendo um policial penal na penitenciária de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais. de Minas Gerais () desencadeou nesta quarta-feira (23/6) uma operação para investigar um crime de corrupção envolvendo um policial penal na penitenciária de, no Centro-Oeste de Minas Gerais.









As investigações começaram em outubro do ano passado quando se descobriu que celulares que entravam no presídio eram destinados a integrantes de facções criminosos com penas altas. O órgão também apurou que, uma vez dentro do presídio, alguns celulares eram alugados para outros detentos também mediante propina.





A operação teve a participação de policiais militares, civis e policiais penais, além do apoio dos núcleos Central e Divinópolis do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).