(foto: Google Reprodução)

A atenção de um agente penitenciário e a rápida ação da Polícia Militar de Uberaba prendeu dois homens, que no final da noite de sábado, tentaram arremessar aparelhos celulares dentro da Penitenciária Professor Aluízio Ignácio de Oliveira.Segundo relatório dos militares, um agente penitenciário que cuida das câmeras de monitoramento do presídio e suas cercanias notou que dois homens estavam cortando a tela que cerca o presídio, entrando na área de segurança.Imediatamente ele entrou em contato com a Polícia Militar e várias viaturas foram enviadas para o local. Foi feito o cerco ao presídio e os dois homens, ao se verem encurralados, começaram a correr e conseguiram escapar. Os policiais chegaram a efetuar tiros de bala de borracha, mas não conseguiram pegar os dois homens. Não se sabe se um deles foi atingido.No local, foi encontrada uma câmara de pneu, com pelo menos oito celulares em seu interior. Os militares disseram que essa não foi a primeira vez que tentaram introduzir celulares no presídio, que seria destinado a detentos.