PRF apreende carretas com carga de etanol avaliada em mais de R$ 200 mil

Combustível tinha como destino a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no fim noite dessa terça-feira (22/6), em Olaria, na Zona da Mata, duas carretas transportando 70 mil litros de etanol comfiscal irregular. O valor da carga ultrapassa R$ 200 mil.Os veículos foramna BR-267, e aspoliciais apontaram que o carregamento foi feito no interior de São Paulo. O combustível tinha como destino a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.Ainda conforme a PRF, os condutores, de 41 e 33 anos, eram naturais da cidade fluminense e não houve o devido recolhimento dosao Estado."Esse tipo dese utiliza das rodovias federais da região para transportar o combustível de São Paulo para o Rio de Janeiro", explica a PRF via assessoria, acrescentando que ostêm estado atentos à prática criminosa, o que já resultou em várias apreensõesfoi encaminhada à delegacia da Polícia Civil do município de Lima Duarte, também na Zona da Mata.