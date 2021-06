Carreta com 35 mil kg de gás tomba na BR-153 causando risco de explosão

Condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves (foto: Divulgação/Corpo deBombeiros) carreta com 35 mil kg de gás, tombou na rodovia BR-153, na altura de Centralina, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (22/6). Houve risco de explosão e por isso a área foi isolada e o trânsito teve que ser interrompido no trecho até que o Corpo de Bombeiros garantisse a segurança do local.



11:26 - 23/06/2021 Após acidente com nove veículos, trânsito na BR-381 é liberado GLP) perdeu o controle, saiu da pista e tombou o veículo. O condutor da carreta sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento de médicos da concessionária responsável pelo trecho da BR-153. Umacom 35 mil kg dena rodovia, na altura de, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (22/6). Houve risco dee por isso a área foie o trânsito teve que ser interrompido no trecho até que o Corpo de Bombeiros garantisse a segurança do local.Testemunhas informaram que o motorista que transportava o tanque com Gás Liquefeito de Petróleo () perdeu o controle, saiu da pista e tombou o veículo. Oda carreta sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento de médicos daresponsável pelo trecho da BR-153.





No local, os bombeiros fizeram vistoria e constataram que o tanque que armazenava o gás estava íntegro e sem vazamentos. No entanto, devido à situação da carreta, que estava tombada e carregada com GLP sob pressão, o risco de explosão ou incêndio não foi descartado. Havia ainda a necessidade de manuseio da carga para transposição para outra carreta tanque.



As equipes de militares e da concessionária sinalizaram e isolaram a área, o que gerou engarrafamento no trânsito. O transbordo começou cerca de cinco horas após o acidente e durou outras três horas. Houve a paralisação durante a noite e a finalização do serviço aconteceu na manhã desta quarta-feira (23/6).





O Corpo de Bombeiros montou uma linha de ataque com capacidade de até 2 mil litros de vazão de água por minuto, a fim de dispersar o gás em caso de vazamento e combater focos de incêndio.