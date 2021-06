Vídeo: bombeiros precisam de mais de sete horas para conter fogo em galpão

Galpão onde ocorreu o incêndio, segundo testemunhas, estaria com risco de desabamento (foto: CBMMG/Divulgação) debelar incêndio no interior de galpão utilizado para depósito de feno, situado na Rua Iturama, no Bairro Progresso. O Corpo de Bombeiros Militar de Frutal, no Triângulo Mineiro, precisou de cerca de sete horas paraincêndio no interior de galpão utilizado para depósito de feno, situado na Rua Iturama, no Bairro Progresso.





Felizmente ninguém ficou ferido. Os danos foram materiais, ou seja, cerca de 750 rolos de feno foram totalmente destruídos pelas chamas.





O fogo no local se iniciou no final da noite desta terça-feira (22/6), sendo contido na manhã desta quarta-feira (23/6), de acordo com informações da assessoria de imprensa do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM)