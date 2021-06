COVID-19: com 413 mortes em 24 horas, Minas ultrapassa 45 mil óbitos

Desde o início da pandemia, mais de 45 mil mineiros morreram infectados pela COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









Outras 11.006 pessoas receberam alta hospitalar de terça-feira (22/6) para quarta-feira (22/6). Ao todo, desde o início da pandemia, 1.626.400 conseguiram se recuperar do coronavírus.





Ainda há 86.213 em acompanhamento. Essa classificação se refere a pessoas ainda em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.





Já nos hospitais das redes pública e privada, 905 pessoas que contraíram o vírus precisaram ser internadas em leitos de UTI e enfermaria no intervalo de 24h.





Minas Gerais registrou mortes e casos confirmados por COVID-19 no estado nas últimas 24 horas. Com esse número, o estado chegou a 45.036 mortes no total. As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), divulgado nesta quarta-feira (23/6).