862 mil doses da vacina AstraZeneca são distribuídas para cidades mineiras

Mais 862 mil doses de AstraZeneca começaram a ser distribuídas nesta quarta-feira (23/6) às Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Minas Gerais, que encaminham as injeções aos municípios.

Os imunizantes, que chegaram na segunda-feira (21/6) na Central da Rede de Frio , localizada no Bairro Gameleira, Região Oeste de Belo Horizonte, fazem parte da 26ªenviada pelo Ministério da Saúde. O lote foi a segunda maior entrega decontra afeita para o estado.

De acordo com o governo de Minas, o envio do carregamento foi iniciado às 7h desta quarta, no Aeroporto da Pampulha, para a Unidade Regional de Saúde de Uberaba, por via aérea. Para as demais cidades, a distribuição será feita por via terrestre, a partir das 13h, na Rede de Frio.

Com este novo carregamento, o estado prevê dar continuidade ao esquema vacinal dos grupos prioritários. Até o momento, segundo com o vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde, o estado mineiro teve um total de 6.498.279 de aplicações de primeira dose e 2.465.537 aplicações de segunda dose dos imunizantes.

Acompanhe o quantitativo de cada remessa:

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021





3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa

578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa

30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa

50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa

396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa

422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac

101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa

435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa

561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa

588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021

62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa

237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa

362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa

235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa

862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

Total: 12.661.504 doses

