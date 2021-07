Vale do Aço é a única região na onda verde em Minas; saiba o motivo

A macrorregião de Saúde Vale do Aço avançou para a onda verde do plano Minas Consciente (foto: Governo de Minas/reprodução)

de Saúdedoavançou para a onda verde do plano Minas Consciente, conforme determinação do Comitê Extraordinário COVID-19, grupo que se reúne semanalmente para avaliar os dados da pandemia no estado.Essa é a primeira vez desde janeiro que uma região evolui para a fase mais flexível do plano.

Segundo o governo, o avanço foi possível devido à queda consistente dos indicadores que medem a situação da pandemia em Minas. A taxa de incidência da doença, que demonstra a circulação do vírus, teve queda de 29% na última semana e de 36% nos últimos 14 dias.

Leia também: Na onda amarela, Araguari suspende o toque de recolher.

Portanto, ainda seguem na onda vermelha as regiões Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Sul e Triângulo do Sul.





No entanto, segundo o governo de Minas, nenhuma delas tem mais a classificação de Cenário Epidemiológico e Assistencial Desfavorável, o que inviabilizaria, por exemplo, a volta às aulas.

A melhora dos indicadores também permitiu a evolução das macrorregiões Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, Norte, Oeste e Triângulo do Norte para a onda amarela. Elas se unem à macrorregião Sudeste, que já estava nesta fase nas últimas semanas.

A melhora dos indicadores também permitirá o avanço de 72 municípios com menos de 30 mil habitantes, que poderão progredir de onda independentemente da situação em que se encontra a macro ou a microrregião. Essas cidades registraram menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.



Assim, todas as regiões do estado estarão autorizadas a retomar o ensino presencial com segurança.





Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia