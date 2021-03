Promotores de justiça divulgam carta aberta à população do Vale do Aço

O Hospital Municipal de Ipatinga é um dos muitos hospitais da região do Vale do Aço que estão com falta de leitos UTI COVID-19 para tratamento da doença (foto: Divulgação PMI)

As promotorias de Justiça de Saúde de Açucena, Caratinga, Coronel Fabriciano, Inhapim, Ipatinga, Mesquita, Timóteo e a Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária do Vale do Aço, divulgaram carta aberta à população, pedindo para que não afrouxem as medidas de prevenção já conhecidas, e que evitem toda circulação que não seja muito necessária e qualquer aglomeração.









Os promotores decidiram pela redação e divulgação da carta, motivados pela situação gravíssima em que se encontra a região do Vale do Aço. No dia 17/3, quando a carta foi redigida, a Central de Regulação informou aos promotores que havia uma fila de 111 pacientes esperando leitos na macrorregião de saúde do Vale do Aço, sendo 14 pacientes para UTI COVID-19, 23 para enfermaria COVID-19, 5 para UTI não COVID-19 e 69 para enfermaria não COVID-19.

"Estamos vivenciando o momento mais dramático da saúde pública no Vale do Aço que se tem notícia. Infelizmente, já estamos em COLAPSO na rede do SUS e na rede particular, não havendo leitos de UTI para pacientes com COVID ou qualquer outra necessidade. Corremos sério risco de óbitos por desassistência e de escassez de insumos de saúde", diz a carta.





E continua: "Registramos também reconhecimento aos nossos valorosos profissionais de saúde, que têm sido incansáveis. Alguns já deram a vida, outros a saúde física e mental, e todos estão extenuados e esgotados, mas desejamos que recobrem as forças em prol da luta pela vida".