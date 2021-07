Na onda amarela, Araguari suspende o toque de recolher

Classificada agora na onda amarela do plano estadual Minas Consciente de combate à COVID-19,suspendeu o toque de recolher. Desde junho, o município do Triângulo Mineiro restringia a circulação pelo ambiente urbano entre 23h e 5h, com exceção de trabalhadores de setores que não eram afetados pela onda vermelha e forças de segurança e socorro.

O novo decreto vale já nesta quinta-feira (8/7) e será publicado no Correio Oficial da edição de sexta (9/7). A melhora significativa dos indicadores permitiu a evolução do município dentro da macrorregião do Triângulo Norte de acordo como os números levantados conforme determinação do Comitê Extraordinário COVID-19 do governo estadual.