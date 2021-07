Patos de Minas fará mutirão para atender população de 45 a 49 anos

Vacinação para população sem doenças crônicas segue em Patos de Minas (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) Patos de Minas que possui entre 45 e 49 anos deve ficar atenta! A mutirão no sábado (10/7) para imunizar todo esse público contra COVID-19. A ação será possível graças ao recebimento, nesta quinta (8/7) de cerca de 5 mil doses. A população deque possui entre 45 e 49 anos deve ficar atenta! A prefeitura da cidade fará umno sábado (10/7) para imunizar todo esse público contra. A ação será possível graças ao recebimento, nesta quinta (8/7) de cerca de 5 mil doses.





Mutirão

O restante das pessoas com 49 anos (com iniciais de N a Z) será vacinado no mutirão do sábado (10/7). Aqueles com 45, 46, 47 e 48 anos também serão contemplados em 14 unidades de saúde, que ficarão abertas das 8h às 15h (confira os endereços abaixo).

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço no nome de quem vai receber a dose. Quem tiver a carteira de vacina também deve levá-la.

Segundo o Vacinômetro, Patos de Minas distribuiu 59.972 doses, sendo que 15.095 pessoas já tomaram a segunda, e 1.170 doses únicas de imunizantes. A cobertura vacinal nos grupos prioritários está em 80% na primeira dose, e 21,8% na segunda dose e dose única.

Confira todos os endereços de vacinação contra COVID no mutirão em Patos de Minas

USF Alto Colina

Rua Zulmira Vieira de Araujo, 595 - Jardim Esperança

USF Limoeiro

Rua Dona Cecy, 70 - Alto Limoeiro

USF Nova Floresta

Praça Ver. Leão Tolentino de Castro, s/n - Nova Floresta

USF Guanabara

Rua Geraldo Iris da Mota, 30 - Guanabara

USF Gramado

Rua Teodomiro Caixeta, 538 - Residencial Gramado

USF Cristo Redentor

Rua Sergipe, 2836 - Cristo Redentor

USF Ipanema

Avenida Ari Pessoa Franco, 1380 - Ipanema

USF Panorâmico

Rua João José Alexandre, 290 - Jardim Panorâmico

USF Sebastião Amorim

Rua Deusdete Amaro Teixeira, 38 - Sebastião Amorim

USF Itamarati

Avenida Tomaz de Aquino, 2310 - Itamarati

USF Padre Eustáquio

Rua dos Bariris, 338 - Cerrado

USF Sorriso

Rua Armelinda Martins Ferreira, 23 - Residencial Sorriso

USF Brasil

Praça Sete de Setembro, 85 - Nossa Senhora Aparecida

USF Jardim Paraíso

Rua Joaquim Guimarães Maia, 42 - Jardim Paraiso