Prefeitura suspende visitas na UPA de Patos de Minas até agosto

O contato entre pacientes e familiares será por videochamadas (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação)

As visitas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Patos de Minas estão suspensas até o início do próximo mês. A decisão é da Secretaria Municipal de Saúde, que busca reduzir riscos de contágio de doenças mais comuns durante o período mais frio do inverno no município do Alto Paranaíba.