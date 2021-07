Professores da rede estadual voltam ao presencial, mas podem aderir a greve

A volta às aulas presenciais na rede estadual está prevista para a próxima segunda-feira (12/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) aulas presenciais após o surgimento da pandemia do novo coronavírus inicia uma nova fase em Minas Gerais. A partir desta segunda-feira (5/7), os professores e toda rede de apoio das escolas estaduais retomam presencialmente para montar o planejamento para recebimento dos alunos já na próxima segunda-feira (12/7). O retorno dasapós o surgimento dado novo coronavírus inicia uma nova fase em Minas Gerais. A partir desta segunda-feira (5/7), os professores e toda rede de apoio das escolas estaduais retomam presencialmente para montar o planejamento para recebimento dos alunos já na próxima segunda-feira (12/7).









O decreto que autoriza o retorno das atividades escolares para cidades que estiverem na onda vermelha do Minas Consciente foi aprovado pelo Comitê Extraordinário COVID-19, grupo de trabalho que acompanha a pandemia no estado, na última quinta-feira (1º/7).





As regiões que estiverem nas ondas amarelas e verde também podem incluir o 9° ano do ensino fundamental e o 3° ano do ensino médio na mesma data.





As aulas são retomadas no sistema híbrido, mas é opcional para as famílias a decisão de permanecerem com os filhos no ensino remoto ou voltarem ao presencial.



Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG), o retorno depende de cada município e que caso alguma prefeitura queira emitir um decreto de novas restrições, as escolas daquela região podem voltar a fechar.





A secretária da pasta, Julia Sant´Anna, afirmou que a retomada do ensino presencial foi possível com um check list de que todos os protocolos de segurança contra o coronavírus serão realizados.



“É uma retomada extremamente segura, não há organização de qualquer escola da rede estadual se não cumprir o check list, já preparado por cada escola. Temos 3.167 escolas com esta checagem já realizada, ou seja, 90% da nossa rede”, destacou.





Segundo o governo de Minas, serão 1.123 escolas nesta nova etapa. A listagem e protocolo de segurança completo podem ser conferido no site da SEE-MG





Sindicato deve convocar greve sanitária





Por outro lado, professores de Minas Gerais vão se reunir com o conselho-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) na quarta-feira (7/7), às 9h, p ara convocar uma possível greve sanitária em todo o estado





O encontro será on-line. A categoria reforça ser contrária à volta das aulas presenciais por falta de vacinas contra a COVID-19. O ensino remoto deve continuar mesmo em caso de greve.





“A onda vermelha é uma situação de risco que ele (o Governo de Minas) mesmo criou. É impressionante que, já no mês de julho, não haja a prudência em relação ao retorno. Nós vimos aí uma posição ideológica e contradições”, afirma Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor do Sind-UTE/MG.





“Os pais, as famílias, não devem enviar seus estudantes neste momento da pandemia às escolas estaduais. Os trabalhadores irão avaliar essa situação para verificar qual o enfrentamento necessário para a preservação das nossas vidas e da comunidade escolar. Vimos uma série de dados vazios”, completa Paulo Henrique.





Belo Horizonte retoma ensino presencial para alunos do 4º e 5º ano





Já em Belo Horizonte, as aulas presenciais da rede municipal são retomadas para alunos do 4º e 5º ano nesta segunda-feira (5/7). Segundo a administração municipal, nessa fase, estão envolvidos cerca de 35 mil alunos e 1,2 mil professores.





Conforme definido no protocolo sanitário, o retorno presencial é facultativo, cabendo essa decisão a cada família. O ensino remoto permanece sendo ofertado a todos os estudantes da rede municipal, independentemente da decisão pelo retorno presencial.





Já a ampliação do atendimento presencial nas escolas para os estudantes do 6º ao 9º ano será iniciada apenas em 5 de agosto.





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os protocolos sanitários ainda se mantêm, sobretudo em relação ao distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas. As famílias deverão aguardar o contato de cada escola para receber as orientações necessárias.





O retorno presencial das aulas na capital teve início em maio, com os alunos da educação infantil até 5 anos de idade. Com a autorização sanitária para ampliação das fases de atendimento presencial, em 21 de junho retornaram às salas de aula as crianças do 1° ao 3° ano do ensino fundamental.



