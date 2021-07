Prefeito suspende vacinação de detentos contra a COVID-19 em Patos de Minas

Prefeito disse que 'não faz sentido' vacina os presidiários neste momento; especialistas discordam (foto: Wilson Dias/Agência Brasil) Patos de Minas, no Alto Paranaíba, decidiu ignorar o Plano Nacional de Imunização e suspendeu por tempo indeterminado a vacinação contra COVID-19 de presidiários. O prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos) disse que "não faz sentido nenhum" a prioridade desse grupo, o que contraria a A Prefeitura de, no Alto Paranaíba, decidiu ignorar o Plano Nacional de Imunização e suspendeu por tempo indeterminado a vacinação contrade. O prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos) disse que "não faz sentido nenhum" a prioridade desse grupo, o que contraria a visão de especialistas

22:35 - 26/05/2021 Moradores em situação de rua e detentos são vacinados contra COVID Plano Nacional de Imunização, mas não faremos isso não. Não faz sentido nenhum as pessoas que estão na rua trabalhando desde o início da pandemia e não cometeram nenhum crime serem vacinadas depois que os presos, que estão isolados", divulgou o gestor municipal na sua conta no Instagram. "Realmente está previsto pelo, mas não faremos isso não. Não faz sentido nenhum as pessoas que estão na rua trabalhando desde o início da pandemia e não cometeram nenhum crime serem vacinadas depois que os presos, que estão isolados", divulgou o gestor municipal na sua conta no Instagram.

O início da imunização ocorreria nesta segunda-feira (5/7) com 250 doses. Luís Eduardo Falcão reforçou que os detentos estão isolados, e garantiu imunização para policiais, agentes e todas as equipes que circulam no presídio da cidade. “Vacinaremos os detentos sim, mas não com prioridade”.

Em Minas Gerais, a imunização de pessoas presas já acontece e o balanço do governo aponta pelo menos 6,8 mil detentos já foram vacinados.

'Incubadoras de doença'

Especialistas em saúde pública ressaltam que o alto risco de exposição nas prisões e o impacto não apenas sobre detentos e funcionários, mas também na população das cidades onde estão localizadas, fazem com que seja crucial incluir os presidiários entre os primeiros a serem imunizados.

"Prisões são incubadoras de doenças, incluindo a COVID-19", diz à BBC News Brasil o especialista em bioética Arthur Caplan, professor da Escola de Medicina da Universidade de Nova York. A reportagem foi publicada originalmente em dezembro

"Você não vai querer ter em sua região um lugar que está espalhando a doença. Guardas, pessoal de limpeza, fornecedores de comida, visitantes, muita gente entra e sai das prisões. É preciso controlar (a propagação da doença nas prisões)."

O especialista em saúde pública William Lopez, professor da Universidade de Michigan, observa que é comum a ideia de prisões como fortalezas onde ninguém entra ou sai, mas na realidade essas instalações costumam ter grande movimento de pessoas.

"Há pessoas entrando e saindo de prisões o dia inteiro, como presos que foram libertados, guardas ou outros funcionários. Essas pessoas estão entrando em um local de alta densidade e risco e depois voltando para casa em suas comunidades", diz Lopez à BBC News Brasil.

