Polícia Ambiental apreende 70 pássaros silvestres em Ouro Preto

Foram encontrados no sítio, em Ouro Preto, gaiolas com pintagol híbrido, trinca ferro, tiê-sangue, pintassilgo, pretinho, bem- ti- vi e bico de pimenta (foto: Polícia Militar de Meio Ambiente/Divulgação) A Polícia Militar de Meio Ambiente apreendeu 70 pássaros silvestres que estavam ilegalmente em cativeiro, em um sítio localizado no distrito de Botafogo, em Ouro Preto, Região Central de Minas, nesta quinta-feira (8/7).



As aves foram encontradas sem anilhas e sem registro de autorização do Ibama. Dentre as espécies, foram encontrados pintagol híbrido, trinca ferro, tiê-sangue, pintassilgo, pretinho, bem- ti- vi e bico de pimenta.

Segundo o comandante da operação, sargento Valdeci do Nascimento, o autor é reincidente e estava com posse irregular de arma de fogo, uma espingarda.



Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Ouro Preto e poderá responder por crime ambiental, previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, cuja a pena é a detenção seis meses a um ano e multa de R$ 100 mil.

Ainda segundo o sargento, não se pode afirmar que o homem fazia comercialização porque não houve flagrante de venda, mas afirma que as aves são o principal alvo de tráfico de animais silvestres no Brasil.

O sargento informou que após a apreensão, as aves foram encaminhadas ao veterinário e, se estiverem saudáveis, serão reintegradas à natureza.



Caso as condições dos pássaros não sejam favoráveis, eles vão ser encaminhados para Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

Valdeci ressaltou a importância da população denunciar esse tipo de crime e que as denúncias são anônimas. Além disso, a aquisição de espécies nativas sem autorização também está prevista na Lei de Crimes Ambientais.

Além dos pássaros, foram apreendidas três redes de apanho, gaiolas e alçapões.