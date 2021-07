Mulher tenta sacar auxílio emergencial com documento falso e é presa

Tentativa de saque foi feita em uma agência da Caixa no Bairro Marta Helena, em Uberlândia (foto: Reprodução/Google Street View) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, quando tentava receber no nome de outra pessoa. A Polícia Civil foi acionada depois de denúncia e a mulher foi encontrada ainda dentro do banco.



LEIA TAMBÉM: Três pessoas presas por explosão em caixa eletrônico em Uberlândia Uma mulher foi presa por fraudeem, no Triângulo Mineiro, quando tentava receber auxílio emergencial no nome de outra pessoa. A Polícia Civilfoi acionada depois de denúncia e a mulher foi encontrada ainda dentro do banco.



A investigada é de Ituiutaba e usava uma carteira de identidade com dados de outra pessoa, mas com a sua fotografia. A tentativa de saque foi feita em uma agência da Caixa Econômica Federal no Bairro Marta Helena, Zona Norte de Uberlândia.



A polícia suspeita que a investigada agia em companhia de uma outra pessoa, que ficava do lado de fora da agência, e fugiu ao perceber que a comparsa havia sido presa.



A mulher foi conduzida para a sede da Polícia Federal em Uberlândia. Ela disse em depoimento que está desempregada, mas não quis informar se agiu sozinha ou em companhia de comparsa e se já cometeu o crime outras vezes.



A suspeita foi autuada pelo crime de estelionato. Se condenada, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão.