Três pessoas presas por explosão em caixa eletrônico em Uberlândia

Agência segue fechada para reparos (foto: Reprodução/Redes Sociais)

forampela(PM), ainda na noite de quarta-feira (7/7), suspeitos deumem, no Triângulo Mineiro. Segundo os militares os três admitiram o. O carro usado na ação também foi encontrado e apreendido.Não foram divulgadas as identidades nem imagens dos presos. Os três foram encontrados nos bairros Brasil e Morumbi, regiões central e leste da cidade, depois defeitos pela inteligência PM com outras forças de segurança pública e judiciário. As prisões aconteceram menos de 20 horas depois daDe acordo com a PM, um cerco rápido foi feito depois do acionamento da polícia no Bairro Vigilato Pereira, zona sul, o que levou os ladrões ao carro usado pelo grupo a cerca de 500 metros do banco atacado. O veículo foi encontrado ainda na manhã desta quarta e foi periciado.O que ligou os três ao crime foram materiais e roupas usados na explosão que estavam nas casas dos envolvidos. Um casal que acabou detido estava no Bairro Brasil, enquanto o terceiro suspeito estava no Bairro Morumbi. Eles ainda teraim usado um segundo carro para conseguir passar pelono Vigilato.