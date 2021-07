Secretário de Saúde de BH: ''A pandemia está longe de acabar''

(foto: Alexandre Gusanshe/EM/DA Press)

Após a liberação de, o secretário de Saúde, Jackson Machado Pinto disse que os cuidados para o combate à-19 ainda são necessários para que os setores permaneçam abertos.



"A pandemia está longe de acabar. Quanto à vacinação, espero que permita que a gente tenha proximidade do que a gente achava que era normal antes da pandemia. Mas por enquanto, vamos manter as medidas todas de proteção com muita responsabilidade, para que não tenhamos que parar de novo", reforçou Jackson Machado.

Os anúncios foram feitos em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (1º/7). Participaram da coletiva os secretários de Saúde, Jackson Machado Pinto, Planejamento, Orçamento e Gestão, André Reis; e de Política Urbana, Maria Caldas. O presidente da Belotur, Gilberto Castro, também integrou a mesa.



A capital mineira não tem nenhum dos três indicadores da COVID-19 na faixa crítica da escala de risco. As ocupações dos leitos de UTI e de enfermaria estão dentro do patamar intermediário e a transmissão do novo coronavírus no nível controlado.



A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 está em 65,1%. A taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose recuou para 49,1%. O Rt, que mede o índice de contaminação, está em 0,89%.

Além disso, 53,7% do público-alvo foi vacinado com a primeira dose e 20,8% com a segunda dose.



Jackson ainda alertou que esses indicadores permitiram que as atividades sejam retomadas. Mas podem ser suspensas em caso de piora dos indicadores.



"A gente não abre e fecha porque acha que pode ou deve. As decisões são baseadas em indicadores. É responsabilidade de cada um de nós para evitar que a situação piore. A pandemia está longe de acabar", disse.



Nova cepa



O infectologista Unaí Tupinambás, que integra o Comitê de Combate ao COVID-19 da PBH, reforça o pedido pelos cuidados e perigos da nova cepa. "A parte ruim, que estamos com coração apertado, a América Latina sob ameaça da variante Delta. Estamos monitorando, não temos visto essa variante entrar na intensidade que entrou a Gama. A gente pede, reforça a necessidade de manter todos os cuidados, máscara, distanciamento, dar preferência em eventos em ambiente aberto", disse.



"Para a variante não chegar, a gente tem que vacinar rápido e seguir rigorosamente os protocolos sanitários. É redução de danos. Estou com esperança que no final do ano a gente tenha situação menos dramática", finalizou.

