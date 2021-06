PBH alega erro de digitação e diminui número de vacinados em 30 mil

--> --> --> -->

Fila de pessoas à espera pela vacinação contra a COVID-19 em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A Prefeitura de BH informou que houve erro de digitação no quadro de vacinados contra a COVID-19 do boletim epidemiológico e assistencial dessa sexta-feira (25/6). A falha aconteceu no total de imunizados com a primeira dose.

O balanço errado informava 1.099.712 aplicações deNesta segunda-feira (28/6), porém, esse total recuou para 1.068.629 – diminuição de 31.083 doses.

Diante da defasagem, a reportagem procurou a prefeitura, que admitiu o erro em nota. A correção foi feita no balanço desta segunda-feira.

Certo é que a capital mineira vacinou 52,4% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 19% desse contingente completou o esquema vacinal.

Segundo números da prefeitura, 68.649 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.

Além deles, 188.917 trabalhadores da saúde, 18.808 servidores da segurança pública, 464.255 idosos acima de 60 anos e 209.423 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.

A população entre 56 e 59 representa 85.905 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 32.672 injeções de primeira dose.

A cidade recebeu 1.940.357 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 871.965 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 823.546 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz), 221.796 da Comirnaty (Pfizer) e 23.050 da Janssen (Johnson & Johnson).





Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia