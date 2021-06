Vacina da Janssen chega a Araxá e imunização por idade continua

TO

Araxá e cidades da microrregião recebem um novo lote de vacinas nesta segunda-feira (28/6) (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Araxá, no Alto Paranaíba, recebe nesta segunda segunda-feira (28/6) um novo lote com 4.904 vacinas contra a COVID-19.

Entre as doses, pela primeira vez, o munícipio receberá 2.730 imunizantes da Janssen, que possuí aplicação em dose única. As outras são 1.434 da Pfizer e 740 da CoronaVac.

Elas são destinadas à trabalhadores de transporte e caminhoneiros, pessoas a partir de 58 anos, gestantes, puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto).

Para a imunização, a Secretaria Municipal de Saúde exige no momento da vacinação a cópia (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

À puérperas e lactantes, também é exigido um laudo médico comprovando a condição clínica e a certidão de nascimento do bebê. E para trabalhadores de transporte, comprovação de vínculo (carteira de trabalho, holerite, crachá funcional e outros).

A aplicação também prossegue para 1ª dose de grupos já contemplados (que ainda não procuraram a vacina) e também 2ª dose, de acordo com o cartão de vacina.

Segundo dados divulgados no último vacinômetro, ao todo, Araxá já aplicou 44.843 doses, sendo 32.530 destinadas à primeira aplicação e 12.313 para a dose de reforço.

Para esta semana, o cronograma de imunização da cidade começa a partir de amanhã (29/6) e prossegue até sexta-feira (2/7), de 8h às 16h. Os dias e locais de cada grupo foram definidos da seguinte forma:

Trabalhadores de transporte e caminhoneiros

Dias: Terça-feira (29) e quarta-feira (30)

Local: Sest Senat





1ª e 2ª doses para grupos já contemplados

Dias: Terça-feira (29) a sexta-feira (2)

Local: Ginásio do Colégio Dom Bosco





Gestantes, puérperas e lactantes (até 6 meses e 29 dias pós-parto)

Dias: Terça-feira (29) a sexta-feira (2)

Local: Unidade de Saúde Unisa





Dias: Terça-feira (29) a sexta-feira (2) Local: Unidade de Saúde Unisa Pessoas a partir de 58 anos

Dias: Quinta-feira (1º) e sexta-feira (2)

Local: Sesc

Novas vacinas na microrregião de Araxá

As sete cidades da microrregião de Araxá também serão contempladas com o primeiro lote de vacinas da Janssen, além de outras doses da Pfizer e da CoronaVac nesta segunda-feira (28/06). As quantidades foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES).

Campos Altos: 344 doses

Janssen: 60

Pfizer: 174

CoronaVac: 110

Ibiá: 482 doses

Janssen: 40

Pfizer: 252

CoronaVac: 190

Pratinha: 101 doses

Janssen: 35

Pfizer:36

CoronaVac: 30

Pedrinópolis: 74 doses

Janssen: 10

Pfizer:24

CoronaVac: 40

Perdizes: 368 doses

Janssen: 80

Pfizer:198

CoronaVac: 90

Santa Juliana: 409 doses

Janssen: 125

Pfizer:174

CoronaVac: 110

Tapira: 94 doses

Janssen: 50

Pfizer: 54

CoronaVac: a cidade não receberá esta vacina neste lote.