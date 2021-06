Kalil sobre time de infectologistas da PBH: ''Já discordei várias vezes''

Alexandre Kalil afirma que não discute decisões dos especialistas em infectologia da PBH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



Desde que a pandemia da COVID-19 começou, Belo Horizonte flexibilizou e fechou suas atividades comerciais diversas vezes. Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) contou que discordou várias vezes das decisões do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, da Secretaria Municipal de Saúde.





"Já discordei várias vezes. Eu lembro que foiuma coisa dessa. Porque eles não queriam, porque daria movimentação. Só que por temperamento, isso é meu, eu não discuto com especialista", disse.

Leia também: "Kalil: 'O estado não é dono da vacina e não pode distribuir como ele quer''

De acordo com Kalil, os nomes dos infectologistas Unaí Tupinambás, Estevão Urbano e Carlos Starling vieram de indicações do secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.

O chefe do Executivo municipal disse que o subordinado trabalha na PBH sem precisar, do ponto de vista financeiro.



Kalil também comparou o diálogo com o comitê com a operação de reestruturação de Belo Horizonte no ano passado, quando as chuvas de janeiro arrasaram a cidade.

Naquela situação, por já ter experiência em engenharia, o prefeito afirmou que foi ele quem liderou as tratativas.



"Obra urbana eu mexi 40 anos, então quem vai tocar esse projeto sou eu. Porque ninguém aqui dentro dessa prefeitura, dentro da Sudecap e dentro da Urbel, conhece obra urbana como eu. Reconstruímos a cidade inteira 100% com dinheiro da prefeitura."

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

(foto: Hudson Franco/EM/D.A Press)

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia