COVID-19: Índices não melhoram, e Valadares segue na faixa de Alerta Alto

O relatório de duas semanas epidemiológicas, que compreende o período de 6 a 19/6, em Governador Valadares , foi divulgado nesta terça-feira (22/6) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Mais uma vez, ele determinou a permanência da cidade no nível de Alerta Alto , que equivale à onda vermelha do Plano Minas Consciente.

Neste nível, continuam funcionando todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidade.A exceção são as danceterias, discotecas e casas de shows, que serão autorizadas a funcionar apenas no Nível de Alerta Baixo. No Alerta Alto,e restaurantes têm de fechar as portas às 22h diariamente.