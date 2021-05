Aprovados em concurso público exigem nomeação em Valadares

Na manifestação de terça-feira (25/5), os aprovados no concurso público foram à prefeitura exigir a nomeação imediata (foto: Divulgação Sinsem-GV) concurso público da Prefeitura de Governador Valadares e está reivindicando a nomeação imediata de todos que fizeram as provas em 2020 e, desde a publicação do resultado final, esperam ser chamados para iniciar suas funções. O Sindicato dos Servidores Municipais (Sinsem-GV) se juntou aos aprovados noda Prefeitura de Governador Valadares e está reivindicando a nomeação imediata de todos que fizeram as provas em 2020 e, desde a publicação do resultado final, esperam ser chamados para iniciar suas funções.

Governador Valadares e diretores do Sinsem-GV, protestaram na porta do prédio da Prefeitura, pedindo a nomeação.



LEIA MAIS 23:06 - 28/05/2021 Levantamento aponta que Uberaba tem três variantes da COVID-19

22:53 - 28/05/2021 Escolas são denunciadas por descumprirem regras no Sul de Minas

22:27 - 28/05/2021 Vacinação: BH chega a 40% de vacinados com a 1ª dose contra COVID anelaço e exibiram cartazes com dizeres contra as contratações de servidores que não fizeram o concurso e estão trabalhando, ocupando vagas que, segundo os manifestantes, pertencem aos aprovados. E pediram ao prefeito André Merlo (PSDB) para cumprir a sua promessa de campanha, de dar posse aos aprovados. Na terça-feira (25/5), cerca de 200 candidatos aprovados no concurso público da Prefeitura dee diretores do Sinsem-GV, protestaram na porta do prédio da Prefeitura, pedindo a nomeação.Os manifestantes promoveram um pe exibiram cartazes com dizeres contra as contratações de servidores que não fizeram o concurso e estão trabalhando, ocupando vagas que, segundo os manifestantes, pertencem aos aprovados. E pediram ao prefeito André Merlo (PSDB) para cumprir a sua promessa de campanha, de dar posse aos aprovados.

Sandra Perpétuo, presidente do Sinsem-GV disse que “a nomeação dos aprovados é uma questão de vontade política e competência administrativa". E se comprometeu a lutar pelos direitos dos aprovados em assumir os seus cargos.

Prefeitura esclarece a polêmica

A Prefeitura informou que está empenhada no cumprimento de todas as etapas de nomeação dos futuros servidores. Esclareceu que na sexta-feira (21/5), realizou, por meio de pregão eletrônico, o processo licitatório destinado à contratação de uma empresa especializada em avaliações psicológicas, que foi encerrada por se caracterizar como uma “licitação deserta”, ou seja, sem interessados.

Com a desistência da empresa contratada anteriormente, a licitação do dia 21/5, segundo a Prefeitura, foi aberta para dar continuidade aos exames psicológicos dos cargos com vagas que ainda não tinham sido preenchidas por ausência ou reprovação dos candidatos.

"Além dessa questão, outro impasse no seguimento do processo para a nomeação é a quantidade de demandas judiciais que têm sido enviadas ao Município, ações que seguem pendentes no Tribunal de Justiça de Minas Gerais", informou a prefeitura, em nota.



Para resolver o problema de vez, a prefeitura vai abrir uma nova licitação para contratar a empresa responsável por realizar os exames psicológicos.



"Após solucionar esses entraves, conseguiremos dar continuidade ao cumprimento das etapas e definir o cronograma do concurso público. Enquanto isso, a pedido do prefeito André Merlo, estamos priorizando a contratação dos aprovados no concurso para os cargos temporários que surgem nas secretarias do município”, explicou Filipe Rigo, secretário municipal de Administração.