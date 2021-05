Escolas são denunciadas por descumprirem regras no Sul de Minas

Colégio Santos Anjos divulgou nota de repúdio em relação à denuncia do sindicato (foto: Ascom/divulgação) escolas no Sul de Minas foram denunciadas pelo Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro) por descumprirem as regras de prevenção ao novo coronavírus. A Escola Santos Anjos e o Serviço Social da Insdústria (Sesi) em Varginha, além do Instituto Presbiteriano Gammon, de Lavras, teriam tido alunos e professores com sintomas da COVID-19 e apenas suspenderam parcialmente as aulas presenciais. Pelo menos trêsnoforampelo Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro) por descumprirem as regras deao novoe o(Sesi) emalém do, de, teriam tido alunos e professores com sintomas dae apenas suspenderam parcialmente as aulas presenciais.

De acordo com o sindicato, os casos chegaram através de denúncias de professores que relataram medo de serem contaminados ao permanecerem nas salas de aula com outros funcionários e alunos com sintomas da COVID-19.

Diante da denúncia, o sindicato pediu à vigilância sanitária para fiscalizar os protocolos sanitários para avaliar a possibilidade de transferir as aulas para o ensino remoto de todas as turmas das escolas, e não apenas aquelas em que houve casos suspeitos ou confirmados.

“O momento atual exige de todos nós muita cautela, já que diversos epidemiologistas alertam para a possibilidade de uma 3ª onda da pandemia no Brasil. A própria Secretaria Estadual de Saúde não descarta essa possibilidade, diante da nova variante do vírus, a indiana, cuja presença já foi confirmada em Minas. Então nossa luta, desde o início, sempre foi em defesa da vida, e a nossa avaliação é de que as escolas deveriam funcionar integralmente de forma remota”, afirmou a diretora do Sinpro Minas, Mônica Cardoso.

Na nota divulgada pelo sindicato, apenas duas escolas foram citadas. Mas por telefone, a diretora disse que o Sesi também foi denunciado para a Vigilância Sanitária.

“O Sesi suspendeu as aulas porque alguns professores testaram positivo. O sindicato fez um acordo com o Sesi, que uma vez por mês vai testar os professores. Essa semana, fizemos a testagem nos professores e alguns deram positivo, mas assintomáticos. O problema é que eles não testaram outros funcionários que tiveram contato com esses professores. Uma nova denúncia também foi feita à Vigilância Sanitária, porque as aulas já foram suspensas, mas precisa afastar esses funcionários que não foram testados ou fechar a escola”, diz.

Resposta

O Colégio dos Santos Anjos, em Varginha, publicou nota de repúdio após denúncia do sindicato na tarde desta sexta-feira (28/5). “Falta com a verdade”, disse direção do colégio.

Em nota, a instituição disse que adota medidas para proteger alunos, funcionários, terceiros e as próprias religiosas que moram no prédio escolar. “O Colégio dos Santos Anjos segue todas as orientações dos Órgãos de Saúde e trabalha com as determinações legais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Por várias vezes, implantou o sistema 100% remoto, sempre com o objetivo de proteger vidas e contribuir com a sociedade no combate à Pandemia. Essas medidas são avaliadas conjuntamente com o Poder Público”, afirma.

O colégio admitiu que afastou, na última quarta-feira (26/5), um professor do Ensino Médio, que teve contato com uma pessoa testada positivamente para a COVID-19. Segundo a diretoria, o educador não teve sintomas e vai fazer o teste neste sábado (29/5).

“A Direção do Colégio ainda reforça que o SINPRO-Minas falta com a verdade quando diz que os docentes relatam pressão por parte da Direção e medo de serem infectados, pois este não é o clima organizacional desenvolvido na unidade escolar”, ressalta.

O Instituto Presbiteriano Gammon ainda não se manifestou. O Estado de Minas tentou entrar em contato com o insituto e com o Sesi, mas, até o momento, não teve retorno.