Levantamento aponta que Uberaba tem três variantes da COVID-19

No mundo já foram observadas mais de 4 mil variações do coronavírus SARS-CoV-2. (foto: Creative Commons/Divulgação) Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem três variantes do novo coronavírus. De nove amostras enviadas pela cidade recentemente, foram encontradas a variante B.1.1.2.8, que circula no Brasil desde março de 2020; a P1, cepa brasileira identificada em Manaus, e a variante P2, detectada pela primeira vez no Rio de Janeiro. da Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem três variantes do novo coronavírus. De nove amostras enviadas pela cidade recentemente, foram encontradas a variante B.1.1.2.8, que circula no Brasil desde março de 2020; a P1, cepa brasileira identificada em Manaus, e a variante P2, detectada pela primeira vez no Rio de Janeiro.

monitoramento de casos divulgado pelo site O painel dede casos divulgado pelo site coronavirus.saude.mg.gov.br/painel leva em consideração cinco variantes do vírus, sendo elas: P1, P2, B.1.1.2.8, B.1.1.3.3 e B.1.1..

Segundo informações do superintendente Regional de Saúde do Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, o estado busca constantemente monitorar as variantes, mas o que é mais importante são as observações clínicas. “Os médicos percebem quando determinados pacientes respondem à doença de formas diferentes. Então, a partir disso, exigem a presença dos técnicos no sentido de apurar se seria uma nova variante.

Houve um trabalho de investigação genética muito intenso quando a cidade recebeu os pacientes de Manaus, sendo que a evolução destes doentes teve um curso diferente do que vinha sendo observado pelos clínicos”, declarou Ferreira em entrevista à "TV Integração".

A variante P1 surgiu em dezembro do ano passado na cidade de Manaus, capital do Amazonas, mas só foi identificada como variante em janeiro, no Japão, em viajantes que voltaram da Região Amazônica.

Segundo estudo da fundação FioCruz, as duas variantes brasileiras P1 e P2 podem aumentar em até dez vezes a carga viral, apresentam até duas vezes mais força de transmissão, são mais letais em jovens e ainda capazes de reinfectar com mais facilidade.

Por outro lado, um estudo publicado pelo Butantan, em março deste ano, assegurou que a vacina CoronaVac é capaz de combater as variantes P1 e P2.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo já foram observadas mais de 4 mil variações do coronavírus SARS-CoV-2. Já no Brasil, foram identificadas mais de 60 linhagens do vírus pela Rede Genômica Fiocruz.

Nem todas essas variações estão totalmente compreendidas pelos cientistas acerca da transmissão e mortalidade de cada uma.