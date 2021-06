Pelé é assassinado a tiros em Governador Valadares

Pelé, durante momento festivo da campanha eleitoral em Alpercata, em 2020, onde concorreu como candidato a vice-prefeito (foto: Reprodução/Facebook) Um crime agitou a manhã desta terça-feira (22/6) em Governador Valadares, na tranquila Rua Portugal, Bairro Grã-Duquesa.



Uma motocicleta pilotada por um homem, que levava outro na garupa, quebrou a calmaria característica da rua, por volta das 10h, no momento em que o ex-vereador por Alpercata Carlos Alberto Benedito Carvalho, de 52 anos, estava na porta de sua casa, conversando com um amigo.



Quando a polícia chegou, a hipótese de latrocínio foi logo descartada, pois no bolso de Pelé havia R$ 3.597 em dinheiro, um celular e as chaves de seu carro.



A polícia iniciou imediatamente uma caçada pelos homens, mas não conseguiu prendê-los. As buscas estão sendo feitas e, enquanto isso, a Polícia Civil investiga as motivações do crime.



Pelé foi vereador em Alpercata, cidade do Vale do Rio Doce, eleito em 2016, e exerceu o seu mandato entre 2017/2020, pelo PSC. Em 2020, disputou a eleição de Alpercata como candidato a vice na chapa que tinha Rodrigo da Farmácia (MDB) como candidato a prefeito. Não conseguiu se eleger.