Homem é agredido até a morte por causa de bebida em Montes Claros

Um homem foi agredido com socos, murros e pontapés, que causaram a sua morte, em Montes Claros, no Norte de Minas. O motivo da agressão foi uma discussão por causa de bebida alcoólica.

Segundo o médico legista do IML de Montes Claros, a vítima tem aproximadamente 28 anos, 1,81 de altura, olhos castanhos, é magro e estava com a barba por fazer.



Ele tem uma tatuagem de flores no lado direito do abdômen.



De acordo com o delegado Bruno Rezende, responsável pela delegacia de Homicídios de Montes Claros, os dois adolescentes confessaram a agressão.



Eles foram encaminhados para o Centro Socioeducativo Nossa Aparecida de Montes Claros, onde, inicialmente, vão permanecer recolhidos por 45 dias, conforme determinação da Justiça.

Os dois menores poderão cumprir o tempo de até três anos de internação – vai depender de decisão da Vara da Infância e da Adolescência.



Segundo o delegado Bruno Rezende, os dois confessaram que o homem pediu a eles que lhe pagassem uma bebida alcoólica.





Após uma bebida cair no chão, a vítima teria agredido um dos adolescentes com uma garrafada na cabeça. Começou uma briga generalizada, com as agressões ao homem.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram os menores agredindo um homem de forma brutal com socos, chutes, murros e pontapés, inclusive um dos adolescentes apreendidos chega a pisar no peito da vítima.



Mesmo desacordada, a vítima foi agredida com golpes na cabeça.

As agressões só foram contidas com a chegada da Polícia Militar, que efetuou a apreensão dos menores.

O homem foi encaminhado para o pronto-socorro da Santa Casa de Montes Claros, próximo ao local da agressão. Ele não resistiu e morreu no hospital.

Corpo à espera de identificação

A expectativa é que o desenho (de flores no lado direito do abdômen) ajude na identificação dele por algum familiar, amigo ou conhecido.



Diante das informações fornecidas pelo legista sobre as características do corpo da vitima de violência em Montes Claros, a Polícia Civil de Minas Gerais decidiu divulgar a tatuagem da vítima.

A expectativa é que o desenho (de flores no lado direito do abdômen) ajude na identificação dele por algum familiar, amigo ou conhecido.

O corpo do homem está no Posto Médico Legal em Montes Claros aguardando identificação para ser liberado.



A Polícia Civil informa orienta que quem souber de qualquer informação, ou ainda, quem possuir algum ente desaparecido que tenha as mesmas características, pode se dirigir ao local.