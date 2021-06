Em meio à briga com o Estado, BH bate 50% do público-alvo com 1ª dose

Vacina da Pfizer/BioNTech é a menos usada em Belo Horizonte até o momento (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Metade do público-alvo da vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte recebeu ao menos uma dose do imunizante, informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura da capital nesta segunda-feira (21/6).





São 1.019.775 pessoas que receberam a dose inicial na campanha de vacinação contra o novo. Outras 414.605 receberam a dose complementar – assim, 20,3% do público-alvocompletou o esquema vacinal.



Desde o boletim anterior, publicado nessa sexta-feira (18/6), a prefeitura aplicou 9.732 doses.



Segundo números da PBH, 67.217 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.



Além deles, 186.518 trabalhadores da saúde, 18.313 servidores da segurança pública, 464.159 idosos acima de 60 anos e 193.127 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a vacina.



A população entre 56 e 59 representa 59.305 vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 31.136 injeções com a primeira dose.



A cidade recebeu 1.740.403 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 849.165 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 711.526 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 179.712 da Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Grávidas

Nesta segunda, a capital mineira recebeu 49.058 vacinas contra a COVID-19.



Era esperada uma ampliação do público-alvo, mas essa não foi a realidade.



A prefeitura informou que não há doses suficientes para isso. Assim, a população entre 53 e 55 anos, que já espera há mais de uma semana por um lugar na fila, vai ter que aguardar mais.



Ainda assim, o Executivo municipal dará continuidade à imunização das grávidas em qualquer período de gestação e puérperas sem comorbidades a partir desta terça (22/6).



Segundo a PBH, as 49 mil doses recebidas não são suficientes porque as 40,6 mil da CoronaVac serão destinadas às pessoas que ainda não tomaram a segunda dose: quase 38 mil no total.



"A prefeitura esperava ampliar a vacinação por faixa etária e para lactantes. Porém, devido ao quantitativo disponibilizado ao município, ainda não será possível. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda uma nova remessa e reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo de vacinação", informou a gestão municipal em nota.





Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.



Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas. Confira a relação de sintomas de COVID-19 atualizada

O que é a COVID-19?

A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia