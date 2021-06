No Triângulo Sul, Araxá começa a vacinar novo grupo antes que Uberaba

A nova remessa de vacinas contra a COVID-19 da região do Triângulo Sul chegou ao aeroporto de Uberaba na tarde desta segunda-feira (21/6) (foto: Aline Mustafé) As duas maiores cidades do Triângulo Sul estão em realidades distintas com relação à vacinação contra a COVID-19. Enquanto Uberaba, a maior cidade desta região, já vacinou proporcionalmente mais pessoas, Araxá iniciará primeiro a imunização de pessoas abaixo dos 60 anos, sem comorbidades.

Uma nova remessa de vacinas contra a doença, a 23ª, chegou em Uberaba, cidade sede da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, nesta segunda-feira (21), com um total de 9.264 primeiras doses de Pfizer, 4.520 da Coronavac e 125 da Astrazeneca. Todos esses imunizantes serão divididos nesta terça-feira (22/6) entre 27 cidades da região.

Segundo a Secretaria de Saúde de Araxá, a cidade vai iniciar nas próximas quinta e sexta-feiras (24 e 25/6) a vacinação de pessoas de 59 anos, sem comorbidades.



A Prefeitura de Araxá também segue com a imunização da 1ª dose para grávidas e puérperas (até 45 dias) que ainda não se vacinaram, a partir de terça-feira (22).

Já Uberaba seguirá vacinando a partir da nova remessa as gestantes, pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, professores e profissionais das forças de segurança e de salvamento.



Mas, a vacinação do público geral por idade, por enquanto, não começará na cidade.

Por outro lado, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Uberaba, a cidade ultrapassou nesta segunda-feira (21/6) os 100 mil vacinados com a 1ª dose contra a COVID-19, sendo que isso representa aproximadamente 30% da população local.



A cidade está acima da média do estado e do Brasil e ocupa a 3ª posição no ranking da vacinação em Minas.