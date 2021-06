BH vacina trabalhadores da saúde com a 2ª dose e gestantes com comorbidades

No posto drive-thru da UFMG, o movimento de pessoas foi tranquilo na manhã desta segunda-feira (14/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) grávidas e puérperas com comorbidades, pela primeira, e os trabalhadores da saúde de 60 anos ou mais, pela segunda dose. A Prefeitura de Belo Horizonte vacina nesta segunda-feira (14/6) contra a COVID-19e puérperas com, pela primeira, e osde 60 anos ou mais, pela segunda dose.

O cirurgião-dentista Luiz Carlos Feitosa, de 69 anos, foi vacinado com a segunda dose nesta segunda-feira (14/6) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) pandemia está sendo um dos períodos mais marcantes de seus 40 anos de carreira.



“Em primeiro lugar, fico com a sensação de agradecimento à comunidade científica e pesquisadores que trabalharam dia e noite para a produção dessa vacina. Em segundo, uma sensação de poder voltar à normalidade e voltar a estar junto de amigos e familiares. Apesar de que ainda tem que se tomar os devidos que o protocolo exige, mesmo estando vacinado”, disse o médico. Sem se preocupar com filas, o cirurgião-dentista Luiz Carlos Feitosa, de 69 anos, foi um dos profissionais que concluiu o esquema vacinal contra o coronavírus no ponto de imunização da universidade. Para ele, aestá sendo um dos períodos mais marcantes de seus 40 anos de carreira.“Em primeiro lugar, fico com a sensação de agradecimento à comunidade científica e pesquisadores que trabalharam dia e noite para a produção dessa vacina. Em segundo, uma sensação de poder voltar à normalidade e voltar a estar junto de amigos e familiares. Apesar de que ainda tem que se tomar os devidos que o protocolo exige, mesmo estando vacinado”, disse o médico.

Segundo Feitosa, apesar de sempre ter seguido as medidas de prevenção, o risco de se contaminar durante o trabalho era algo que o preocupava. "Nós tomamos todos os cuidados necessários, mas sempre existe uma preocupação. Fica uma certa sensação de insegurança", afirmou.





Para que trabalhadores da saúde possam se imunizar com a segunda dose é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF. O horário de funcionamento é de 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.





Vacinação das gestantes





De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, podem se vacinar somente as gestantes (mulheres até 45 dias após o parto, independentemente da evolução da gestação) com comorbidades ou que estejam especificadas, conforme o Decreto Federal 10.282, como trabalhadoras de serviços essenciais, desde que tenha a avaliação individual de risco benefício realizada em conjunto com o médico.





Para as grávidas sem comorbidades, a imunização segue interrompida. “A prefeitura aguarda orientação e doses necessárias para vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades e reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo”, informou a PBH.

A documentação necessária para o momento da vacinação pode ser conferida no site da PBH