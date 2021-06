Homem é preso depois de manter a namorada presa em casa em Minas

Momento em que militares efetuaram a prisão do rapaz (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem manteve a namorada por horas emem, no Alto Paranaíba, durante a manhã desta segunda-feira (14/6). Segundo a(PM), a todo o tempo ele usava uma faca para intimidar a mulher. Ele pode ter tido uma surto psicótico.Os militares foram acionados no fim da madrugada no Bairro São José Operário, onde um homem de 25 anos havia trancado a namorada, de 26 anos, dentro da própria casa.Os militares encontraram as duas portas do imóvel trancadas e lá dentro o homem dizia frases sem sentido. Ele chegou a falar que não mataria ninguém, mas não soltou a faca.Os militares tentaram uma negociação que durou mais de duas horas, mas não apresentou resultados, uma vez que o homem não se entregava.Os policiais, então, conseguiram entrar na casa e dominaram o homem, que deixou o imóvel aos gritos.A vítima não se feriu gravemente, tendo apenas um corte em uma dos braços. Tanto ela quanto o namorado foram levados para Unidade de Pronto Atendimento da cidade para receber cuidados médicos. Ele foi preso em seguida.Segundo foi informado aos policiais, o homem vinha apresentando comportamento estranho há bastante tempo e já teria outros momentos de problemas psiquiátricos. A namorada foi visitá-lo. Ele aproveitou o momento para trancar a mulher em casa.