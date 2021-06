Homem é preso suspeito de estuprar a filha de 11 anos

Crime aconteceu na zona rural de Campina Verde (foto: Divulgação/Prefeitura de Campina Verde)

Umfoiemsuspeito de tera própria, de apenas 11 anos. A vítima é que fez a denúncia. Ela estava visitando o pai no município do Triângulo Mineiro.Segundo informou a(PM), o vigilante de uma fazenda foi procurado pela menina, que chorava. Como ela não explicava o motivo do choro, foi levada para a casa do gerente da fazenda, onde passou à noite. Ele disse aos militares que suspeitava de um estupro.Por isso, a PM acionou o Conselho Tutelar e foram até a propriedade rural. Lá, com os conselheiros, a criança relatou que realmente havia sido vítima de violência sexual.