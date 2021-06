Dupla é presa em flagrante com mais de 500 quilos de drogas em Betim

Conteúdo apreendido com a dupla de criminosos (foto: PMMG/Divulgação) prendeu em flagrante dois homens que portavam cerca de 500 kg de drogas, munição e armas, entre elas uma metralhadora de fabricação artesanal. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14/6), no Bairro Parque Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana. A Polícia Militar (PM)emdoisque portavam cerca de 500 kg de, munição e armas, entre elas uma metralhadora de fabricação artesanal. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14/6), no Bairro Parque Jardim Teresópolis, em, na Região Metropolitana.

Com a dupla também foi apreendido um veículo Kia Cerato que estava com o chassi adulterado. Havia o registro de uma queixa de furto do carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao avistarem as viaturas, os homens tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares.



A dupla foi levada para a Delegacia de plantão em Betim. De acordo com os militares, os detidos têm passagens anteriores por tráfico e homicídios na região.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira