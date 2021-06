COVID-19: vacinação de adultos acelerou números da campanha

Campanha de vacinação teve maior público nesta semana (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)



A vacinação contra COVID-19 em Minas Gerais conseguiu avançar nesta semana. Entre a lista de imunizados estavam caminhoneiros, motoristas do transporte coletivo e adultos sem comorbidade. Desde o início da campanha, o estado aplicou mais de 7 milhões de doses – entre primeira e segunda aplicação.









Em Belo Horizonte, as taxas de vacinação são maiores que as gerais do estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 47,7% do público alvo da campanha (pessoas acima de 18 anos) já vacinou com a 1ª dose, tendo sido 20,1% a taxa de imunizados com a segunda aplicação.





Grupos vacinados





Ao longo da semana também foram vacinados trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores); trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e trabalhadores de transporte metroferroviário.





Caminhoneiros também estão contemplados nesta fase e foram imunizados neste sábado (12/06)





Gestantes

Na próxima segunda-feira (14/6) será retomada a vacinação de gestantes e puérperas – mulheres até 45 dias após o parto, independentemente da evolução da gestação – com comorbidades.





De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, podem se vacinar somente as gestantes com comorbidades ou que estejam especificadas, conforme o Decreto Federal 10.282, como trabalhadoras de serviços essenciais, desde que tenha a avaliação individual de risco benefício realizada em conjunto com o médico.





"A prefeitura aguarda orientação e doses necessárias para vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades e reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo", informou a administração municipal.





Segundo a PBH as gestantes e puérperas com comorbidade deverão comprovar a condição.





Para a gestante é necessário apresentar um documento que comprove o estado gestacional, como carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico.





Já a puérpera deve apresentar Declaração de Nascido Vivo (DNV), certidão de nascimento ou óbito.