BH: vacinação de gestantes com comorbidades será retomada na segunda (14/6)

Além de cumprir as orientações, as gestantes e puérperas com comorbidade deverão comprovar a condição (foto: Pixabay/ Reprodução)

No momento da vacinação é preciso seguir as seguintes orientações:

Ser cidadã residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a COVID-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) continua, na segunda-feira (14/6), a vacinação de- mulheres até 45 dias após o parto, independentemente da evolução da gestação - com comorbidades. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11/6).De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, podem se vacinar somente as gestantes com comorbidades ou que estejam especificadas, conforme o, como trabalhadoras de serviços essenciais, desde que tenha a avaliação individual de risco benefício realizada em conjunto com o médico."A prefeitura aguarda orientação e doses necessárias para vacinar gestantes e puérperas sem comorbidades e reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo", informou a administração municipal.Segundo a PBH, além de cumprir as orientações, as gestantes e puérperas com comorbidade deverão comprovar a condição.

Para a gestante é necessário apresentar um documento que comprove o estado gestacional, como carteira de acompanhamento da gestante/pré-natal ou laudo médico.



Já a puérpera deve apresentar Declaração de Nascido Vivo (DNV), certidão de nascimento ou óbito.



O horário de funcionamento dos postos será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Os locais de vacinação podem ser verificados no portal da prefeitura.